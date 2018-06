Facebook

Markus Schopp mit Obmann Erich Korher und Vorstandsvorsitzenden Helmut Kammel © Sepp Summerer

Kurz vor 19 Uhr stieg weißer Rauch in Hartberg auf, wenig später war auch die Tinte unter dem Vertrag trocken. Markus Schopp ist neuer Trainer in Hartberg und soll mit den Oststeirern in der Bundesliga bleiben. „Dass es bei uns nicht um mehr geht, ist Markus Schopp bewusst. Er ist der Richtige, der da vorangeht“, sagt Obmann und Sportdirektor Erich Korherr, Schopp sei „ehrgeizig und will etwas beweisen. Das ist die Mentalität, die wir in Hartberg brauchen“.

