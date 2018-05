Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Die SV Ried hat im Kampf um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert. Die Innviertler verloren am Freitagabend den Heimschlager der 34. Erste-Liga-Runde gegen den TSV Hartberg mit 0:1 und fielen damit in der Tabelle auf Rang vier zurück. Hartberg machte einen großen Schritt zum Vizemeistertitel, der Aufstieg ist aber in Schwebe, steht der Club doch ohne Lizenz da.

Den Steirern wurde auch vom Protestkomitee der Bundesliga in zweiter Instanz die Lizenz verweigert. Ihnen bleibt damit nur noch der Gang vor das Ständig Neutrale Schiedsgericht. Aufgrund des Sieges gegen die Rieder und der sportlich perfekten Aussichten wird der Club diesen Versuch wohl wagen, eine Entscheidung darüber wird Anfang nächster Woche fallen.

Zum Matchwinner in der Keine Sorgen Arena avancierte Dario Tadic mit seinem 15. Saisontor. Die Hartberger halten damit bei 62 Zählern. Zwei Runden vor Schluss ist der Vorsprung auf den Neo-Dritten SC Wiener Neustadt (58), der bei der WSG Wattens nur 1:1 spielte, und die Rieder (57) komfortabel. Der Zweite steigt neben Meister FC Wacker Innsbruck (71), der beim FC Liefering ein 2:2 holte, fix auf. Der Dritte tritt in der Relegation, sofern diese überhaupt stattfindet, gegen Bundesliga-Schlusslicht SKN St. Pölten an.

Zitiert Hartberg-Kapitän Rasswalder:

"Wir haben durch die Lizenzentscheidungen unglaubliche Rückschläge erlitten. Wir haben alles weggesteckt und in den 90 Minuten alles reingehaut. Da sieht man, was für ein geiler Haufen wir sind. Wir wollen Vizemeister werden, da sind wir nahe dran." Trainer Ilzer:

"Das war ein großer, emotionaler Sieg. Es ist viel reininterpretiert worden von außen. Es hat mir auch weh getan, dass man meiner Mannschaft den Charakter abgesprochen hat. Es ist bisher eine außergewöhnliche Saison."

Die etwas weniger als 5.000 Zuschauer erlebten schon kurz nach Beginn eine Schrecksekunde, Thomas Rotter traf nach einer Tadic-Ecke per Kopf die Latte (4.). Aufseiten der Rieder war ein Chabbi-Kopfball das Gefährlichste, wobei Florian Faist mit dem Fuß glänzend reagierte (39.). Nach dem Seitenwechsel war die Partie auf einem absoluten Topniveau, ging es flott hin und her.

Entscheidend für Hartberg war wie so oft in der Saison eine Standardsituation. Nach Sanogo-Flanke köpfelte Tadic ein (50.), die Abwehr machte keine gute Figur. Es war Hartbergs 15. Kopfballtor in dieser Saison. Mit dem Mute der Verzweiflung drängten die Rieder auf den Ausgleich, Manfred Gollner rettete in höchster Not vor dem einschussbereiten Chabbi (77.). Auf Hartberger Seite traf Roko Mislov die Querlatte (81.). Am Ende lag noch das 1:1 in der Luft, Siegfried Rasswalder konnte bei einem Chabbi-Kopfball aber auf der Linie klären (85.).

Hartberg blieb damit auch im vierten direkten Saisonduell unbesiegt und feierte dabei den dritten Sieg. Für Ried war es die erste Heimniederlage nach vier Siegen nacheinander. Die Rieder spielen noch in Wattens und gegen Kapfenberg. Hartberg gastiert in Kapfenberg und empfängt Austria Lustenau. Wiener Neustadt tritt noch gegen Innsbruck und bei Liefering an.