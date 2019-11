Facebook

David Sencar besorgte das Ehrentor © GEPA

"Wir müssen den Schweinehund überwinden und alles rausholen" - KSV-Trainer Kurt Russ machte vor der Partie in Wien noch Dampf. Doch am Ende setzte es bei den Young Violets eine 1:4 (0:1)-Niederlage. Die Kapfenberger bleiben damit Schlusslicht der 2. Liga. Sterling Yateke hatte die Hausherren in der 22. Minute in Führung gebracht, nach dem Seitenwechsel erhöhten Johannes Handl und Benedikt Pichler auf 3:0 für die Wiener. KSV glückte durch David Sencar in der 75. Minute nur noch das Ehrentor. Die Vorarbeit leistete Ibrahim Bingöl. Den Schlusspunkt setzten die Young Violets - 4:1 durch Jan Gassmann (95. Minute).

Am Sonntag wartet das Derby zwischen Lafnitz und dem GAK. Spielbeginn ist um 10.30 Uhr.