Im üppig belegten Sandwich zwischen den Spitzenspielen gegen St. Pölten (0:0) und Blau-Weiß Linz (28. April) in der Merkur-Arena, muss der GAK heute (10.30 Uhr, laola1.at live) in Lafnitz antreten. In der dortigen "Fußballarena", wie der 3000 Besucher fassende Sportplatz liebevoll genannt wird, mussten die Oststeirer in dieser und in der vergangenen Saison bewerbsübergreifend gesamt nur sechs Niederlagen einstecken. Den Aufstiegsmitfavoriten St. Pölten (2:2) und Blau-Weiß (1:1) haben die Lafnitzer heuer je ein Remis abgeknöpft. "Wir entwickeln zuhause eine hohe Spieldominanz und Wucht im Ballbesitz", sagt Trainer Philipp Semlic, der mit seinem Team im Frühjahr in sieben Spielen nur eine Niederlage einstecken musste und die "magische" 30-Punkte-Marke, die den Klassenerhalt sicherstellen soll, schon geknackt hat.