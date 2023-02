Der GAK kann sich heute (18.10 Uhr, laola1.at und ORF Sport+ Konferenz live) zum Frühjahrsauftakt in der 2. Liga im direkten Duell am Dritten Horn vorbeischieben, muss dabei aber auf Levan Eloshvili (Rücken) verzichten. Dafür werden die Stürmer-Neuzugänge Lenn Jastremski und Bohdan Viunnyk auf dem Platz zu sehen sein, „ob von Anfang an oder von der Bank aus, werden wir sehen“, sagt Trainer Gernot Messner, der „mit einem positiven Gefühl“ in das Frühjahr geht. „Wir haben den Aufstieg nicht in der eigenen Hand, aber wenn die anderen schwächeln, wollen wir da sein.“