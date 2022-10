Am 21. August in Steyr ist Michael Lang zum letzten Mal im Dress des GAK auf dem Platz gestanden, heute könnte der Grazer nach einem Innenbandeinriss im linken Knie sein Comeback in Rot geben. „Es hat doch ein, zwei Wochen länger gedauert als erwartet, aber jetzt bin ich wieder voll fit“, gibt sich der 24-Jährige topmotiviert. Im Sommer ist Lang von St. Pölten zurück in die Heimat gewechselt und hat sich bis zur Verletzung sofort als Leistungsträger etabliert. „Jeder Ausfall ist bitter, weil du dich erst wieder zurück in die Mannschaft kämpfen musst“, sagt der Steirer. „Aber egal, wer spielt, wichtig ist, dass der GAK gewinnt.“

Das wollte zuletzt nicht gelingen, gegen Rapid II, Sturm II und die Young Violets schauten nur zwei Punkte raus. „Natürlich haben wir aus diesen Spielen viel mehr erwartet“, sagt der Außenverteidiger. „Aber wir stecken nicht den Kopf in den Sand, die Mannschaft ist intakt, die Stimmung passt.“