GAK-Stürmer Alexander Rother geht nächste Saison für Voitsberg in der Landesliga auf Torjagd und soll die Weststeirer im 100-jährigen Vereins-Jubiläum in die Regionalliga schießen.

Alexander Rother © GEPA pictures

In der 95. Minute im Spiel zwischen GAK und den Juniors aus Oberösterreich drehte Alexander Rother das bislang letzte Mal als Torschützen für den GAK jubelnd ab. Der Stürmer besiegelte mit seinem Treffer den bis heute letzten Sieg der Athletiker.

Und es war möglicherweise sein letzter Treffer für den GAK. Im Jänner 2018 von Mettersdorf nach Graz geholt, wird der 27-Jährige in der nächsten Saison nicht mehr für den GAK spielen. Der Stürmer wechselt in die steirische Landesliga zu Voitsberg. Das haben die Weststeirer auf ihrer Facebook-Seite bekannt gegeben. Und Rother soll gelingen, was auch dem GAK mit Rother gelungen ist: Der Aufstieg in die Regionalliga.