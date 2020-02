Facebook

Er war 27 Jahre die Stimme des GAK, sowohl in der Körösistraße als auch im Stadion in Liebenau. Heute hört man ihn noch auf kleine.tv bei diversen Online-Übertragungen von Fußballspielen. Martin Zwischenberger feiert heute seinen 60. Geburtstag. Der gebürtige Irdninger ist hochaktiv und kann gleichzeitig auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Er war es, der die Audiodeskription für Blinde und Sehbehinderte von der Steiermark in die Welt gebracht hatte. Geburtsstunde des Blindenradios war in Graz bei einem Sturm-Spiel. Mit einer finanziellen Unterstützung der damaligen Landesrates Kurt Flecker wurde im Jahr 2006 ein Übetragungsgerät gekauft und losging es mit den „Bildern für Blinde“.

Mittlerweile findet keine Europa- oder Weltmeisterschaft ohne die Übertragung für Blinde und Sehbehinderte statt. Zwischenberger bildete für die Großveranstaltungen (Euro 2008, EM 2012, WM 2014) unzählige Sprecher aus den unterschiedlichsten Ländern aus, im ORF baute „Zwischi“ eine eigene Redaktion für die Audiodeskription auf. Mittlerweile können Blinde und Sehbehinderte unzählige Veranstaltungen in Radio und Fernsehen erleben.