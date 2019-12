Facebook

Erwin Hohenwarter, im Bild nach einem Spiel als Trainer von Allerheiligen © Raimund Heigl

Die GAK-Familie trauert. Erwin Hohenwarter, einst Kapitän und Libero der "Rotjacken" verstarb kurz nach seinem 72. Geburtstag in Maria Lankowitz.

Der gebürtige Weststeirerwechselte 1965 als Stürmer von seinem Stammverein nach Graz und wurde rasch zum Stammspieler. 1968/69 wechselte er nach Innsbruck, nachdem er dort bei einem Gastspiel des GAK gleich zwei Tore erzielt hatte. Von dort ging es nach Deutschland (VfB Heilbronn, 1860 München, Mainz, SV Röchling Völklingen), ehe er 1977 zurück nach Graz kehrte.

205 Spiele, acht Tore, nur zwölf Gelbe

Hier war er fortan nicht mehr als Stürmer, sondern in der Verteidigung tätig - er blieb ein Bollwerk, bis zum Ende seiner Laufbahn 1983. Der vielleicht größte Erfolg: Der erste Cupsieg mit dem GAK unter Trainer Wenzel Halama im Jahr 1981 mit einem Sieg nach Hin- und Rückspiel über Salzburg. Hohenwarter absolvierte insgesamt 205 Bundesligapartien, erzielte dabei acht Treffer. Bemerkenswert: In dieser Zeit erhielt der Verteidiger nur zwölf Gelbe Karten und eine rote Karten. Sein legendärster Treffer war jener zum 1:0-Sieg im Derby gegen Sturm 1980, als er fast von der Mittellinie traf.

Der GAK trauert auf seiner Homepage: "Erwin Hohenwarter wird uns immer in Erinnerung bleiben. Als Spieler und als Mensch. Er war Teil legendärer Mannschaften in den 60er-Jahren, den 70ern und den 80ern. Er war nie einer, der sich in den Vordergrund drängte - obwohl er Kapitän war. Er war einfach immer da. Jetzt ist er nicht mehr da. Aber nur physisch. In unseren Geschichtsbüchern, aber noch mehr in unseren Herzen, wird er immer da sein."

Herzliches Beileid den Angehörigen, die Hohenwarter am kommenden Mittwoch in Graz beerdigen.