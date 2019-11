Kleine Zeitung +

Zweite Liga Gremsl will dem GAK das Amstetten-Doppel verhauen

Der Oststeirer Daniel Gremsl trifft am Freitag mit Amstetten auf den GAK. Nach seinem Abenteuer in Zwisckau, das nicht nach den Vorstellungen Gremsls verlaufen ist, ist der 26-Jährige wieder fit und in Form.