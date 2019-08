Facebook

Der GAK schockte Lustenau ordentlich © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Oliver Lerch)

Am 18. August 1902 wurde der Grazer AK gegründet. Exakt 117 Jahre später sahen sich die Grazer mit einem der Topteams in der 2. Liga konfrontiert. Das Bestreben, sich gegen die Lustenauer Austria auswärts selbst zu beschenken, legte die Truppe von David Preiss von Beginn an an den Tag. Den ersten Warnschuss, der klar über das Gehäuse ging, setzte aber Patrik Eler aus großer Distanz ab (9.). Die erste echte Offensivaktion der Roten hatte für Dominik Hackinger schmerzhafte Folgen. Im Kopfballversuch krachte er mit Lustenau-Keeper Kevin Kunz zusammen (14.), konnte nach kurzer Behandlung aber weitermachen.