Der GAK steht nach einem 6:1-Kantersieg über Neusiedl in der nächsten Cup-Runde.

Jubel beim GAK © GEPA pictures

Serienaufsteiger GAK hat seine erste Pflichtspielaufgabe der Saison souverän gemeistert. Die Grazer setzten sich am Samstagabend in der 1. Runde des ÖFB-Cups in Parndorf gegen den Regionalligisten SC Neusiedl/See mit 6:1 (2:1) durch. Benjamin Rosenberger traf im Doppelpack (20., 47.).

In der Vorsaison war der GAK noch als Drittligist nach einem Viertelfinalsieg gegen die Wiener Austria erst im Cup-Halbfinale am späteren Double-Gewinner Salzburg gescheitert. In die Zweitliga-Saison startet der Aufsteiger nächsten Sonntag (28. Juli) mit einem Gastspiel beim Floridsdorfer AC.

Doppeltorschütze Benjamin Rosenberger, der im GAK-Nachwuchs ausgebildet wurde und diesen Sommer zum GAK zurückgekehrt ist, sagte: "So einen Einstand zu haben, ist wunderschön. Der GAK war immer schon im Herzen. Es ist schön, wieder zurück zu sein."