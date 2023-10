Nach neun Siegen und einer Niederlage holte der GAK in der elften Runde der 2. Liga im Auswärtsspiel gegen die Admira mit einem 0:0 das erste Unentschieden in dieser Saison. Die Partie war von beiden Seiten spielerisch keine Offenbarung. Der überlegene Tabellenführer aus Graz hat sein Minimalziel aber mit diesem einen Punkt erreicht. Beide Mannschaften waren von Beginn an darauf bedacht, kein Gegentor hinnehmen zu müssen, dementsprechend bemüht agierten beide Teams in der Defensivarbeit. Einmal musste Torhüter Jakob Meierhofer klären, in der 63. Minute gegen Albin Gashi. Beim GAK hatte Michael Cheukoua eine Halbchance. Das war’s.

Zudem wurde bekannt, was seit Wochen hinter den Kulissen erarbeitet wurde. Didi Elsneg bleibt Sportdirektor, verlängerte seinen 2024 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2026. Ein Sieg für die Rotjacken. „Ich bin sehr glücklich, meine Reise mit dem GAK fortsetzen zu können. Unser gemeinsamer Weg ist nicht zu Ende. Ich freue mich, den Verein gemeinsam weiterzuentwickeln,“ erklärt Elsneg.

„Didi ist auf seinem Gebiet ein absoluter Profi, der die Werte unseres Vereins lebt, und wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit in den nächsten Jahren“, wird Obmann Rene Ziesler auf der Klub-Homepage zitiert.

Für Lafnitz gab es eine „kalte Dusche“

Während sich die Grazer in einem Hoch befinden, läuft es bei den Lafnitzern nicht ganz so gut. Das 0:3 gegen Stripfing war die zweite Heimniederlage in Serie. Das Spiel gegen die Niederösterreicher ist denkbar schlecht verlaufen, nach nur vier Minuten lagen die Oststeirer 0:2 zurück. „Das war eine richtig kalte Dusche. Für unsere junge Mannschaft war das nur schwer zu verdauen. Wir werden die Partie gut aufarbeiten und schauen mit Zuversicht in die Zukunft“, sagte Trainer Robert Weinstabl.

Nach dem beiden 3:2-Siegen in Serie gegen Amstetten und Dornbirn will Sturm II am Samstag (14.30) gegen Liefering abermals drei Punkte holen. Ähnliches gilt für Kapfenberg. Die Obersteirer holten aus den jüngsten drei Begegnungen sieben Punkte, im Heimspiel gegen Dornbirn ist abermals ein Sieg eingeplant.