Austria Klagenfurt erreichte in Kapfenberg nur ein 1:1. So rückt der Aufstieg in die Ferne. Aber noch gibt es die Bundesliga-Regularien, die den Violetten helfen könnten.

Zum vierten Mal im siebenten Saisonspiel schaffte es die Austria Klagenfurt nicht, einen Sieg über die Distanz zu bringen: 1:1 in Dornbirn, 2:2 nach 2:0-Führung in Steyr, 1:2 in Lafnitz – und nun ein ganz bitteres 1:1 in Kapfenberg.

Bitter, weil die Austria die Partie jederzeit unter Kontrolle hatte. Die Waidmannsdorfer kreierten zwar selbst kaum Torchancen, ließen ihrerseits aber auch praktisch keine zu. „Die Kapfenberger haben sich eingeigelt und auf Konter gewartet“, analysierte Austria-Trainer Robert Micheu. Dennoch gelang den Klagenfurtern ein Tor. Florian Jaritz wurde im Strafraum gefoult, Markus Pink trat zum Elfmeter an und verwertete sicher zum 1:0 (72.). „Dann musst du so eine Führung einfach heimbringen“, meinte Micheu.

Was nicht gelang, weil in der Nachspielzeit ein individueller Fehler passierte. KSV bekam einen Freistoß zugesprochen. Der Schuss war harmlos, zentral auf das Tor. Austria-Goalie Phillip Menzel ließ den Ball jedoch fallen, Amar Kvakic staubte ab – 1:1 in der 91. Minute. „Da brauchen wir nicht lange herumdiskutieren“, sagte Micheu. „Diesen Ball muss man halten.“

Platz eins ist vorerst außer Reichweite

Ist der Aufstieg damit in Gefahr? Nein, (noch) nicht. Die Bundesliga-Regularien machen nämlich – zumindest theoretisch – Hoffnung auf den Aufstieg. Worum geht es genau?

Amateurklubs wie der FC Liefering, Juniors OÖ, Rapid und Young Violets dürfen ohnehin nicht aufsteigen.



Voraussetzung für den Aufstieg ist die Lizenz-Erteilung durch die Bundesliga.



Blau-Weiß Linz wird nicht um eine solche Lizenz ansuchen, weil gar kein bundesligataugliches Stadion vorhanden ist. Die Gugl wird umgebaut. Und in Pasching kickt der LASK.



Auch von Lafnitz, FAC, Dornbirn und Kapfenberg hört man, dass für sie ein Aufstieg nicht in Frage kommt. Direkt aufstiegsberechtigt sind der Erste bzw. – wenn dieser nicht darf – der Zweite.

Heißt konkret: Wird z.B. Liefering Erster und die Austria (bei positiver Lizenz) Zweiter, würde die Austria aufsteigen.



Selbst die Ränge drei bis acht haben noch Aufstiegschancen. Diese müssten dann aber gegen den Letzten der Bundesliga Relegation spielen.



Ein Beispiel Austria Klagenfurt ist Vierter. Liefering darf nicht, Lafnitz und BW Linz wollen nicht. Damit wäre die Austria an der Reihe und dürfte gegen den Letzten der Bundesliga, also aktuell Hartberg, Relegation spielen. GAK, Lustenau und Innsbruck werden hingegen ansuchen, sind damit also die eigentlichen Konkurrenten der Austria.

Soweit zum sehr theoretischen Notfallplan. Angenehmer wäre es, wenn sich die Austria sportlich als Meister qualifizieren würde. Davon sind die Violetten momentan aber weit entfernt.