Die Austria Klagenfurt bleibt weiterhin zweitklassig

Dass die Ausgangslage der Austria vor der letzten und entscheidenden Runde der Meisterschaft keine einfache war, war im Vorfeld hinlänglich bekannt. Nach zwölf Minuten war die Chance auf den Bundesliga-Aufstieg jedoch gleich null. Zu diesem Zeitpunkt lag nämlich Ried gegen den FAC schon mit 3:0 in Front. Mit dem 4:0 in der 20. Minute begruben die Oberösterreicher selbst die Hoffnung der größten Optimisten endgültig.



Am Ende müssen sich die Waidmannsdorfer die Kritik gefallen lassen, es selbst verspielt zu haben: Und das im vorletzten Spiel gegen Amstetten. Ried ist nun der durchaus verdiente Aufsteiger ins Oberhaus, die Klagenfurter werden nächste Saison den nächsten Anlauf unternehmen. Der violette Traum ist zwar heuer geplatzt, doch nach dieser Saison ist der Aufstieg in die höchste Spielklasse nur eine Frage der Zeit.