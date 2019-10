Reaktionen nach dem 2:0"Wir wollen jetzt ganz klar Meister werden"

Facebook

So sehen Sieger aus © GEPA pictures

Es gab Chancen über Chancen in der 11. Runde der 2. Liga gegen Horn, doch was am Ende zählt sind drei wichtige Punkte sowie der nächste Heimsieg der Austria Klagenfurt. Da nimmt man letztlich auch die vier Lattentreffer etwas mit Humor: "Man hat gesehen, wir wollten gewinnen. Solange wir nur dieses Problem haben, passt das", so ein zufriedener Coach Robert Micheu.