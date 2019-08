Zweite Liga Spitzenreiter Austria Klagenfurt schießt Lafnitz ab

In Lafnitz feierte Austria Klagenfurt einen ungefährdeten 3:0-Erfolg und bleibt damit weiter an der Tabellenspitze. In der ersten Hälfte konnte Lafnitz dem Druck der "Veilchen" noch standhalten, doch nach der Pause drehten die Gäste auf.