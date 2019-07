Facebook

Austria-Kapitän Sandro Zakany © GEPA pictures

Am Freitag geht’s wieder los in der 2. Liga. Wer sind Ihrer Meinungen die größten Kapazunder in der heurigen Saison?

SANDRO ZAKANY: Der größte Favorit ist für mich Ried, da sie über ein top Team verfügen. Sie hatten eine Mördersaison, doch der Meistertitel wird oft über eine Partie entschieden. Austria Lustenau wird oben mitspielen. Bundesliga-Absteiger Innsbruck ist schwer einzuschätzen, aber ich geh davon aus, wenn Ruhe im Klub einkehrt, dass sie zu den Mitfavoriten zählen. Die größte Wundertüte ist der GAK, wobei der Verein vermutlich 40 Punkte allein durch ihre Fans macht. Die Euphorie ist Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass sie um den Meistertitel spielen, eher im oberen Mittelfeld.