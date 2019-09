Facebook

Austria Klagenfurt rüstet auf und holt sich weitere Verstärkung aus Deutschland. © GEPA pictures

Bis 18 Uhr ist das Transferfenster in Österreich am Montag noch geöffnet. Tabellenführer Austria Klagenfurt wird nochmals zuschlagen und heute die Verpflichtung von Thomas Blomeyer bekannt geben. Der 23-Jährige war zuletzt von seinem Stammklub MSV Duisburg an den Viertligisten Sportfreunde Lotte verliehen. „Wir haben nach dem Abgang von Mounpain und der Verletzung von Scott Kennedy nur zwei Innenverteidiger“, erklärt Austrias sportlicher Leiter Matthias Imhof die Notwendigkeit des Transfers.

Bei einem weiteren Spieler, an dem die Waidmannsdorfer interessiert sind, besteht keine Eile: Julian van Haacke hat seinen Vertrag bei Darmstadt 98 aufgelöst. „Vertragslose Spieler können bis zur Winterpause verpflichtet werden“, erklärt Imhof, der den 25-Jährigen als Option im zentralen Mittelfeld sieht.

Mehr Konkurrenzkampf

Sinn machen Verstärkungen allemal. „Wir möchten mehr Qualität in der Kaderbreite“, heizt Imhof den Konkurrenzkampf an. „Spieler sollen es dem Trainer so schwer wie möglich machen, sie nicht aufzustellen.“ Wie aktuell auch Zan Pelko beweist, dem Trainer Robert Micheu im Tor den Vorzug vor Neuzugang Rico Sygo gibt. Imhof: „Klar will man spielen. Dennoch stellt jeder sein Ego hintan. Wir haben in der Truppe einen super Zusammenhalt.“

Die nächste Möglichkeit, dies unter Beweis zu stellten, gibt es nach der Länderspielpause am 13. September im Heimspiel gegen Austria Lustenau.