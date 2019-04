Der ÖFB bestätigt, dass das Cupfinale von der Generali Arena in Wien aus Sicherheitsgründen ins Wörthersee-Stadion verlegt wird. Damit spielt Salzburg am 1. Mai wie schon 2017 in Kärnten das Endspiel gegen Rapid.

Das Klagenfurter Wörthersee-Stadion steht wieder als Finalspielort parat © GEPA

Jetzt ist es fix: Das österreichische Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Rapid Wien wird am 1. Mai in Klagenfurt im Wörthersee-Stadion ausgetragen werden. Per Umlaufbeschluss einigten sich die Landespräsidenten des Österreichischen Fußball Bundes (ÖFB) auf eine "Rückkehr" in jenes Stadion, in dem auch die letzten fünf Finalspiele stattgefunden hatten.

Ursprünglich war das Finale im Stadion der Wiener Austria, der Generali-Arena, die für das Cup-Finale in "Viola Park" umbenannt hätte werden sollen, geplant. Zumindest hatte der ÖFB mit der Austria einen Vierjahresvertrag über die Austragung abgeschlossen. Aus Sicherheitsbedenken und nach Protesten der Fans der Wiener Austria riet die Exekutive aber zu einem Wechsel des Stadions. Damit kommt es nun in Klagenfurt zu einer Neuauflage des Finales von 2017. Damals siegte Salzburg gegen Rapid vor 20.200 Zusehern mit 2:1.

Der ÖFB begründete die Entscheidung folgendermaßen: "Klagenfurt ist aus dem ursprünglichen Bieterprozess als Zweitplatzierte hervorgegangen und hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass hier stimmungsvolle Finalspiele ausgetragen werden können", erklärte Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH. Neben Klagenfurt war auch das Happel-Stadion in Wien parat gestanden, auch Innsbruck bekundete Interesse. Neuhold: "Wir danken allen Interessenten für ihre Angebote, als Finalstandort einzuspringen."

Gert Unterköfler, der Sportpark-Geschäftsführer in Klagenfurt, sieht in der Kurzfristigkeit der Entscheidung kein Problem: "Wir sind bereit. Am 23. April wird die Sicherheitsbesprechung stattfinden. Wir legen über das Finale von 2017, Salzburg gegen Rapid, eine Blaupause. Der Vorteil gegenüber 2017: Damals wurde das Finale auf 1. Juni, einen Wochentag, verschoben, weil am ursprünglichen Freitag-Termin das Dancing-Stars-Finale stattgefunden hat. Dennoch kamen über 20.000 Zuseher. Wir gehen heuer von einer nahezu ausverkauften Veranstaltung aus."

Salzburg zeigt sich zufrieden

Zurfrieden mit der Wahl war man vor allem bei den Salzburgern: "Aufgrund der letzten Endspiele in Klagenfurt kennen wir das Stadion gut und sehen es als passenden und neutralen Austragungsort. Durch diese Entscheidung ist nunmehr gewährleistet, dass beide Mannschaften faire Rahmenbedingungen vorfinden, wobei sich der organisatorische Aufwand für uns nur wenig verändert", meinte Stefan Reiter, der kaufmännische Geschäftsführer der Salzburger. Und er ergänzte: "Ungeachtet der in vielen Bereichen am Sport vorbeigeführten Diskussionen um die Neufestlegung des Spielortes, freuen wir uns jetzt uneingeschränkt auf unser sechstes Cup-Finale in Serie."