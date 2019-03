Facebook

© GEPA pictures

Am Mittwoch kommt es für den GAK wohl zum Spiel des Jahres: Mit Salzburg ist der Serienmeister im Cup-Halbfinale zu Gast in Liebenau. In Liebenau, weil die Nachfrage für das Spiel derart groß ist, dass die eigene Anlage in Weinzödl wohl zu klein wäre. Auch gegen Steyr und die Wiener Austria war der GAK nach Liebenau ausgewichen.

12.300 Zuschauern waren gegen die Austria dabei, gegen Salzburg werden es vermutlich noch mehr werden: 11.500 Tickets sind für das Spiel bereits verkauft.

Bevor es gegen Salzburg geht, ist der GAK am Freitag noch bei Regionalliga-Schlusslicht Lendorf zu Gast. Auf kleinezeitung.at können Digital-Abonnenten das Spiel im Livestream mitverfolgen.