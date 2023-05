Es stimmt. Wir haben für den Sommer unter Federführung von Hannes Empl ein Testspiel vereinbart. Der Gegner lautet Al-Hilal“, bestätigt WAC-Präsident Dietmar Riegler. Der saudische Verein wird im Sommer sein Camp im Warmbad Villach aufschlagen. Das Besondere daran? Seit einigen Wochen kursiert ein prominenter Name als potenzieller Neuzugang: Ausnahme-Kicker Lionel Messi soll bei Paris SG unglücklich sein und im Sommer nach Saudi-Arabien wechseln – heißt es. Ob es dazu kommt, steht freilich noch in den Sternen. Fixiert ist also nur das Testspiel zwischen WAC und Al-Hilal am 15. Juli in der Lavanttal-Arena. Und dann möglicherweise mit dem Argentinier: „Das wäre natürlich ein Traum, wenn Messi dabei wäre“, sagt Riegler.