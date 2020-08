Freitag und Samstag treten die Kärntner Klubs in der ersten Runde des UNIQA-ÖFB-Cups an. Und starten den nächsten Anlauf, um eine doch sehr düstere Bilanz etwas aufzuhellen.

Am 25. Oktober 2017 verlor der WAC im Achtelfinale des ÖFB-Cups gegen Burgenland-Ligisten Wimpassing mit 0:1 © (c) GEPA pictures/ Ch. Kelemen

Nein, so richtig viele Erfolge hat Kärnten im ÖFB-Cup noch nicht gefeiert. In den vergangenen fast zwei Jahrzehnten steht als größter Erfolg eine einzige Halbfinal-Teilnahme (WAC, 2015) zu Buche. Schlechter als Kärnten war in diesem doch langen Zeitraum kein anderes Bundesland.

Die bisher einzige Sternstunde liegt 19 Jahre zurück. Im Jahr 2001 krönte sich der damalige Zweitligist FC Kärnten mit einem 2:1 gegen Bundesliga-Meister FC Tirol zum Cupsieger.

Die Phase nach der Jahrtausendwende war die stärkste, geprägt vor allem vom FC Kärnten, der neben dem Cupsieg je ein Mal im Finale (2003) und Halbfinale (2005) stand.

In der jüngeren Vergangenheit ruhten die Hoffnungen vor allem auf dem WAC, der die Erwartungen aber großteils nicht erfüllen konnte. Im Vorjahr scheiterten die Wölfe im Achtelfinale an Wacker Innsbruck (2. Liga), 2017/18 im Achtelfinale am Viertligisten Wimpassing (Burgenland-Liga). 2016/17 kam das Aus gar in Runde eins in Ebreichsdorf (Regionalliga Ost).

Kärntner Cup-Erfolge Cupsieg

2001: FC Kärnten (2:1 nV gegen FC Tirol) Finale

2003: FC Kärnten (0:3 gegen Austria Wien) Halbfinale

2015: WAC (0:3 gegen Austria Wien)

2010: Austria Kärnten (0:4 gegen Wiener Neustadt)

2005: FC Kärnten (0:3 gegen Austria Wien)

2002:BSV Bad Bleiberg (2:3 gegen Sturm Graz)

1990: Spittal (1:3 gegen Rapid)

1986: Austria Klagenfurt (0:2 gegen Rapid)

1980: St. Veit (1:2 gegen Salzburg)

1977: St. Veit (1:2 gegen Wr. Sportclub)

1976: Rapid Lienz (1:2 gegen Wattens)

1948: VSV (1:3 gegen Sturm Graz)

WAC - Neusiedl, Freitag, 18 Uhr

Der WAC war zuletzt am Transfermarkt extrem aktiv, hat neben Baumgartner (Fixerwerb) sechs Neue verpflichtet. Drei werden heute im Cup-Heimspiel gegen Neusiedl (18 Uhr, Lavanttal-Arena) wohl mit dabei sein: Scherzer, Peretz und Taferner.

Giorbelidze ist verletzt, für die aktuellsten Neuzugänge Lochoshvili und Joveljic fehlen die Spielgenehmigungen. Sicher nicht spielen wird Shon Weissman, sein Wechsel in die spanische Primera Division zu Real Valladolid ist praktisch durch. Der Israeli ist wohl nur noch in Wolfsberg, um sich vom Team zu verabschieden.

Neusiedl (Regionalliga Ost) darf für den WAC kein Stolperstein sein. „Über die Favoritenrolle brauchen wir nicht zu diskutieren“, stellt Trainer Ferdinand Feldhofer klar.

1250 Fans dürfen dabei sein, rund 400 Tickets sind verkauft. Das Stadion und die Abendkassen öffnen um 16.30 Uhr. Der VIP-Bereich bleibt geschlossen und Meisterschafts-Abos besitzen keine Gültigkeit.

Austria Klagenfurt - Stadl-Paura, Freitag, 19 Uhr

Austria-Klagenfurt Trainer Robert Micheu will im heutigen ÖFB-Cup-Heimspiel gegen Stadl-Paura (19 Uhr) vor allem zwei Mann Spielpraxis sammeln lassen. Maximiliano Moreira (verlängerter Heimaturlaub) und Philipp Hütter (verhinderter Ried-Transfer) brauchen jede Minute. „Sie waren bei den Testspielen gegen Paderborn und Hartberg nicht dabei. Wahrscheinlich werden wir nächste Woche kein Testspiel mehr streiten. Das heißt, es ist gut möglich, dass das Match heute gegen Stadl-Paura das letzte vor Meisterschaftsstart Mitte September ist.“ Den oberösterreichischen Regionalligisten erwartet Micheu defensiv. „Sie werden sich sicher hinten hineinstellen.“

1250 Fans sind für die Partie im Wörthersee-Stadion zugelassen. Aktuell sind rund 400 Tickets weg. Die Abendkasse nSüd und West sind ab 16.30 Uhr geöffnet.

Treibach - Horn, Freitag, 19 Uhr

Sechs Mal scheiterte Treibach in der ersten Cuprunde. Der siebente Anlauf wird kein leichter. Heute, 19 Uhr, gastiert Zweitligist Horn im Turnerwaldstadion, das Platz für 750 Fans bietet. „Für uns wird es ein Spiel ohne Druck“, sagt Trainer Martin Kaiser. „Die individuelle Klasse von Horn ist hoch, dennoch haben wir eine kleine Chance.“ Die Niederösterreicher haben ihre Mannschaft umgekrempelt, 13 Neue geholt. Die Laufwege sind noch nicht abgestimmt, die Räume werden noch nicht optimal besetzt. Torhüter Rene Obmann fehlt verletzt, statt ihm spielt Alex Bodner.

ATSV Wolfsberg - St. Pölten, Samstag, 17 Uhr

ATSV Wolfsberg spielt am Samstag, 17 Uhr, zu Hause gegen St. Pölten. „Alle Corona-Tests waren negativ. Wir sind bereit“, sagt Obmann Otto Wegscheider. Die Arena bietet Platz für 650 Besucher. „Der Vorverkauf läuft noch. Sollten noch Resttickets vorhanden sein, werden wir am Spieltag eine Kassa öffnen.“ Der Liga-Klub ist gegen den Bundesligisten klarer Außenseiter. „Wir werden unsere Haut aber so teuer wie möglich verkaufen. Im Cup hat es immer wieder Überraschungen gegeben.“ Trainer Peter Kienleitner steht der gesamte Kader zur Verfügung.

Absage und Aufstieg

Das Cup-Debüt von St. Jakob ist verschoben. Bei Gegner Wiener Sportclub gibt es einen Corona-Fall. Das gesamte Team muss in Quarantäne. „Eine Katastrophe“, sagt Trainer Suppantschitsch. „Wir verlieren Geld.“ So findet das Derby gegen Köttmannsdorf wegen der Cuppartie erst am Dienstag statt. Die Kosten für den zweiten Corona-Test wird wohl wieder der ÖFB übernehmen.

Bereits in der zweiten Runde steht Askö Gmünd. Gegner Mattersburg hat sich ja bekanntlich zurückgezogen. Als Entschädigung erhalten die Oberkärntner 3000 Euro.