WAC - LASK 3:3 WAC bleibt nach irrem Spiel gegen den LASK weiter Zweiter

Eine unglaubliche Partie in der Lavanttal-Arena. Die Wolfsberger drehten gegen den LASK ein 0:2 in der 89. Minute in ein 3:2, mussten aber in der 90. Minute noch den Ausgleich hinnehmen.