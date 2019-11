Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Freut sich Gerhard Struber schon auf sein neues Engagement in England? © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender)

Am Donnerstag wurde das Interesse von FC Barnsley, Schlusslicht in der zweiten englischen Liga, an WAC-Trainer Gerhard Struber öffentlich. Präsident Dietmar Riegler sah den Verein in einer abwartenden Position: "Außer, Barnsley kommt mit einem unmoralischen Angebot."