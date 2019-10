Wolfsberg liegt in der Europa League bei Einwohnerzahl und Marktwert am unteren Ende. Gespräche mit Klagenfurt bezüglich des Wörthersee-Stadions laufen.

Michael Liendl und der WAC haben nach dem 1:1 gegen Roma in der Europa League endgültig Lunte gerochen © GEPA pictures

Auf das 4:0 in Gladbach folgte am Donnerstag das 1:1 gegen AS Roma (Highlight-Video der Uefa). Was der WAC in der Europa League leistet, ist mit Worten kaum zu beschreiben. Um die Größenordnung und die Wucht der Gruppengegner zu verstehen, genügt ein Blick auf die Statistik.

In einer Tabelle der höchsten Marktwerte aller 48 Europa-League-Teilnehmer liegt Roma auf Rang drei, Gladbach auf Rang sieben. Top: die englischen Klubs Manchester United und Arsenal.

Der Kader des WAC ist – momentan noch – am drittniedrigsten. Nur Luxemburgs Meister Düdelingen und der ukrainische FK Oleksandria liegen in dieser Wertung vor dem WAC.

Marktwerte der Europa-League-Teilnehmer Die 10 höchsten Werte

1. Manchester United ..... 753,25 Mio. Euro

2. Arsenal ...... 683,75

3. AS Roma .... 412,65

4. Wolverhampton ..... 333,75

5. Lazio Rom .... 291,25

6. FC Sevilla .... 283,20

7. Mönchengladbach .... 270,50

8. FC Porto .... 250,70

9. Vfl Wolfsburg ... 233,45

10. Eintracht Frankfurt ... 217,55 Die 10 niedrigsten Werte

1. Düdelingen ... 4,03 Mio.

2. Oleksandria ... 11,00 Mio.

3. WAC ... 11,65 Mio

Slovan Bratislava ... 11,65 Mio

5. Rosenborg Trondheim .. 19,00

6. Ferencvaros Budapest ... 19,33

7. Malmö FF 19,70

8. Apoel Nikosia ... 20,25

9. FC Lugano ... 22,33

10. Karabach Agdam ... 23,95

Nur Düdelingen ist kleiner

Ähnlich verhält es sich bei den Einwohnerzahlen der 48 Europa-League-Teilnehmer. Am oberen Ende befinden sich Metropolen wie Istanbul (Basaksehir, Besiktas), Moskau (ZSKA) und London (Arsenal), am unteren Ende die Zwerge aus Düdelingen (20.900 Einwohner), Wolfsberg (25.100) und dem bulgarischen Razgrad (31.300).

Einwohnerzahlen Die 10 höchsten Einwohnerzahlen

1. Istanbul ... 15,1 Mio

2. Moskau ... 11,5 Mio

3. London ... 8,9 Mio

4. Kiew ... 2,9 Mio

5. Rom ... 2,9 Mio

6. Budapest ... 1,8

7. Barcelona ... 1,6

8. Belgrad ... 1,3

9. Astana ... 1,1

10. Trabzon ... 0,8 Die 10 niedrigsten Einwohnerzahlen

1. Düdelingen ... 20.900

2. Wolfsberg ... 25.100

3. Razgrad ... 31.300

4. Lugano ... 63.500

5. Oleksandria ... 82.410

6. Alkmaar ... 108.600

7. Wolfsburg ... 124.200

8. Bern ... 133.800

9. Karabach ... 145.000

10. Guimaraes ... 158.100

Der österreichische dieser Zwerge macht sich auf, die Gruppenphase zu überstehen – dafür notwendig ist Platz eins oder zwei – und vielleicht in der Europa League zu überwintern. „Klar wird das zum Thema“, gibt Goldtor-Schütze Michael Liendl unumwunden zu. „Das ändert aber nichts an der Ausgangslage. Wir sind in unserer Gruppe und in den nächsten Spielen gegen Basaksehir Istanbul klarer Außenseiter.“

Wir sind gut beraten, den Aufstieg nicht in den Raum zu stellen. Ich denke nicht, dass wir unsere Ziele nachschärfen müssen. Der Fokus liegt jetzt auf dem Spiel gegen St. Pölten. Gerhard Struber, WAC-Trainer

Sechzehntelfinale in Klagenfurt

Natürlich sind erst zwei von sechs Spieltagen absolviert, ist der Weg noch weit. Dennoch muss vorausgedacht und geplant werden. Die Runde der letzten 32 wird am 20. und 27. Februar 2020 gespielt. „Wir sind bereits in Gesprächen“, bestätigt Gert Unterköfler, Geschäftsführer vom Sportpark Klagenfurt. „Wir drücken dem WAC die Daumen und hoffen, dass er ins Wörthersee-Stadion kommt. Wir haben diese Termine bereits in unserem Ablaufplan vorreserviert.“