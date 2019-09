Facebook

Torsten Lenart und Toni Rossmann sind für das Gladbach-Abenteuer gerüstet © KK

Am Mittwoch hebt der Charterflug des WAC um 14.30 Uhr am Flughafen Klagenfurt mit 105 Passagieren in Richtung Düsseldorf ab. Mit an Bord sind Spieler, Funktionäre, Fans und treue Sponsoren wie Günther Leopold (Velox) oder Dieter Riegler (Immopro). Von Düsseldorf geht’s per Bus weiter nach Gladbach, wo die Mannschaft im Hotel Dorint ihr Quartier bezieht.

Um 19.15 Uhr findet die Pressekonferenz mit Trainer Gerhard Struber, um 20 Uhr das Abschlusstraining statt – übrigens mit den offiziellen Europa-League-Bällen der Marke „Molten“.

Viel Arbeit für die Zeugwarte

Um das Rundherum kümmern sich die Zeugwarte Torsten Lenart und Toni Rossmann, die einige Tage lang am Packen waren. „15 große Metallkisten zu je 30 Kilo fliegen mit“, verraten die Beiden. Darin enthalten sind Laptops und Bildschirme ebenso wie haufenweise Wäsche. „Wir haben die doppelte Anzahl an Dressen und Trainingsanzügen mit.“

Der Grund: Bei offiziellen Anlässen wie Trainings und Spiel ist die WAC-Wäsche größtenteils logo-befreit. Hinauf dürfen nur der Hauptsponsor RZ Pellets, Ausrüster Jako und das Europa-League-Logo.