Alexander Schmidt © GEPA

Ein Schmidt kommt, der andere Schmid bleibt. Fußball-Bundesligist WAC hat Stürmer Alexander Schmidt von Red Bull Salzburg ausgeliehen und den Leihvertrag von Mittelfeldspieler Romano Schmid, der Werder Bremen gehört, verlängert. Der 21-jährige Schmidt hat die Nachwuchsakademie von RB Salzburg durchlaufen und für Kooperationsclub FC Liefering 36 Zweitliga-Spiele (8 Tore, 5 Assists) absolviert.

„Ich freue mich auf mein erstes Jahr in der Bundesliga und bin dankbar, dass man mir das Vertrauen schenkt. Ich weiß, dass ich liefern muss damit ich Spielzeit bekomme. Ich werde alles geben um mit dem WAC in dieser Saison erfolgreich zu sein", so Schmidt.

Der 19-jährige Schmid war im vergangenen Februar von Bremen ausgeliehen worden und bleibt nun eine weitere Saison beim WAC. Ein Treffer und eine Torvorlage stehen bis dato zu buche. „Ich fühle mich hier beim WAC sehr wohl und will weiterhin alles geben. Ich werde um meinen Platz in der Startelf kämpfen und will mich weiterentwickeln.“