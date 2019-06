Die Bundesliga-Saison 2019/20 wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus. Der WAC beginnt die Vorbereitung am 18. Juni mit dem ersten Training in der Lavanttal-Arena. Auch Testspiel-Programm ist fixiert.

Trainingsauftakt beim WAC ist am 18. Juni © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Weichselbraun Helmuth Weixxx Helmuth Weichselbraun / Kleine Z)

Die Europa-League-Spiele wird der WAC aller Voraussicht nach in Graz austragen. Laut Präsident Dietmar Riegler plane man derzeit in diese Richtung. Trainingsstart unter Cheftrainer Gerhard Struber für die neue Bundesliga-Saison ist jedenfalls am 18. Juni. Da formiert sich die neue Mannschaft zum ersten Mal in der Lavanttal-Arena (16 Uhr). Ebenfalls fixiert wurden die Testspiele: