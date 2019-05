Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schmerböck bei einer Trainingseinheit © Privat

Im Prinzip ist es kaum vorstellbar, dass WAC-Spieler Marc Schmerböck trotz seines Kreuzbandrisses, den er sich am 13. Dezember zugezogen hatte, mit acht Saisontreffern in der internen WAC-Torschützenliste nur hinter Michael Liendl (zwölf) auf Rang zwei liegt. Diese Tatsache lässt den Steirer allerdings komplett kalt, denn der 25-Jährige hat im Augenblick lediglich zwei Ziele: „Wir wollen nach der Heimpartie gegen Sturm Graz an dritter Position liegen. Leider kann ich dem Team nicht helfen, aber ich weiß, dass meine Kollegen das schaffen. Und ich möchte mit Beginn des Trainingsstarts in vier Wochen wieder dabei sein. Ich bin voll motiviert und kann es kaum noch abwarten“, sagt Schmerböck selbstbewusst.