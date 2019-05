Nach 4:0 gegen St. Pölten"Ich verfolge besessen das Ziel, am Ende auf dem Stockerl zu stehen"

Facebook

Jubel bei den Wölfen © GEPA pictures

Die Szene des Spiels ereignete sich in Minute 51. Schiri Sebastian Gishammer pfiff Freistoß für den WAC. Mario Leitgeb und Christopher Wernitznig wollten beide schießen. Also entschieden sie sich kurzerhand für ein schnelles „Schere, Stein, Papier“. Leitgebs Stein besiegte Wernitznigs Schere. Und so trat der Steirer an und drehte den Ball über die Mauer zum zwischenzeitlichen 2:0 – das erste Saisontor für den WAC nach einem direkten Freistoß.