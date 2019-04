Facebook

Der WAC freut sich über die Lizenz © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Dem WAC steht in der achten Saison in der Bundesliga nichts mehr im Wege. Wie auch schon die Jahre davor erhielten die Wolfsberger das Pickerl vom Senat 5 der österreichischen Bundesliga in erster Instanz und ohne Auflagen.

Bei der Austria Klagenfurt heißt es hingegen: Bitte Protest einlegen. Den Waidmannsdorfern wurde die Zulassung für die 2. Liga in erster Instanz verweigert. "Aus rechtlichen Gründen", wie es die Bundesliga in ihrer Presseaussendung betitelte.

Aus dem Büro der Klagenfurter kam eine "Entwarnung". "Alles halb so schlimm. Es handelt sich nur um eine Formalität, die im Zuge des Vorstandswechsels bis zum Zeitpunkt der Lizenzabgabe noch nicht erledigt werden konnte. Wir werden dies nachreichen."

Strafregisterauszug fehlt

Der Grund ist ein fehlender Strafregisterauszug, wie die Austria erklärte! Zum Zeitpunkt der Zulassungsabgabe am 4. März war Ivica Peric noch nicht Präsident der Austria. Die Wahl fand erst am 20. März statt. Der Strafregisterauszug wurde in Deutschland angefordert, wird aber erst kommende Woche einlangen.

Was heißt das jetzt weiter? Die Austria muss gegen die Zustimmungsverweigerung bis 23. April Protest einlegen und den Strafregisterauszug nachreichen. Hat dies dann seine Richtigkeit, sollte es auch mit der Zulassung klappen.

Bundesliga

Lizenz erteilt: WAC, Salzburg, Sturm Graz, Rapid, LASK, Mattersburg, Altach, Hartberg.

Lizenz unter Auflagen erteilt: Admira (bestehende Finanz-Auflagen: quartalsmäßiger Reorganisationsprüferbericht, monatliche Liquiditätsberichterstattung), Austria Wien (neue Finanz-Auflage: Überarbeitung Budget und Liquiditätsplan 2019/20 bis 15.10.2019), Innsbruck (bestehende Finanz-Auflage: quartalsmäßiger Reorganisationsprüferbericht / neue Finanz-Auflage: monatliche Liquiditätsberichterstattung), St. Pölten (bestehende Finanz-Auflage: quartalsmäßiger Reorganisationsprüferbericht).

2. Liga

Zulassung erteilt: Wiener Neustadt, Ried, Austria Lustenau, Wattens, FAC Wien. Liefering, KSV, Blau Weiß Linz, Horn, Lafnitz, Wacker Innsbruck II, Amstetten, Vorwärts Steyr, Young Violets Austria Wien, FC Juniors OÖ.

Zulassung verweigert: SK Austria Klagenfurt (rechtlich)

Regionalligen

Zulassung erteilt: GAK (Mitte), FC Dornbirn (West), Rapid II (Ost), SK Sturm Graz Amateure (Mitte).

Zulassung verweigert: FC Mauerwerk (Ost / finanziell)