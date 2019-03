Sturm trifft zum Auftakt der Meistergruppe auf St. Pölten, der WAC hat den LASK zu Gast. Hartberg empfängt in der Qualifikationsgruppe zum Auftakt Wacker Innsbruck.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Die Runden für die Meister- und Qualifikationsgruppe der Bundesliga sind ausgelost. Am 30. bzw. 31 März geht es für Sturm, WAC und Hartberg in der Liga weiter. Zehn Runden sind noch zu spielen, bevor die erste Bundesliga-Saison nach der Reform zu Ende ist.

Und es geht gleich Schlag auf Schlag. Von Anfang an gilt: Verlieren verboten. Sturm und WAC kämpfen - punktegleich - um den dritten Tabellenplatz. Für Hartberg geht es von Anfang an gegen den Abstieg.

Hartberg legt in der Qualifikationsgruppe am 30. März gegen Innsbruck los. Am 31. trifft der WAC zu Hause auf den LASK, Sturm empfängt St. Pölten.

Die Runden 23 bis 27 Foto © SCREENSHOT/BUNDESLIGA

Die Runden 28 bis 32 Foto © SCREENSHOT/BUNDESLIGA