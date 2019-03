Facebook

Jubel bei den Wölfen © GEPA pictures/Mario Buehner

Nach sieben Spielen ohen Sieg war eines klar, der WAC wollte endlich wieder einen vollen Erfolg feiern, obwohl bereits ein Remis für die Meistergruppe reichte. Gleich zu Beginn ging's richtig zur Sache als Friesenbichler nach einem Versuch mit dem Kopf mit einem Gegenspieler zusammenstieß und behandelt werden musste - es ging für ihn aber weiter. Und die Ansage von WAC-Coach Ilzer „wir spielen auf Sieg“ hatte zumindest in der Anfangsphase gefruchtet. In der 7. Minute gelang Schmitz mit einem sehenswerten Schuss die 1:0-Führung. Nach 15 Minuten eine gute Aktion der Niederösterreicher, doch Sollbauer glänzte mit seinen Defensivqualitäten. In der 16. Minute ging dann allerdings ein Raunen durch die knapp 4488 Zuseher als Kalajdzic mit dem Kopf zum 1:1 ausglich.

Admira drehte die Partie

Und plötzlich kam die Admira immer besser Fahrt. Zwierschitz verwandelte aus rund 30 Metern Entfernung einen direkten Freistoß (27.) zum 2:1 für die Gäste. Kurz darauf sah allerdings Kalajdzic Rot wegen zu hartem Einsteigen. Wernitznig versuchte es knapp vor der pause aus der Distanz, doch das Leder ging klar übers Tor.Trotz einem Mann mehr und vor den Augen von Ex-WACler Putsche: Pausenstand 1:2 aus der Sicht der Wölfe.

Koita glich aus

Die Wölfe kamen mit Vollgas aus der Kabine. Liendl spielte einen schönen Lochpass in den Strafraum - genau in den Lauf von Koita, der im Fallen den Ausgleich erzielte (50.). Weil zur gleichen Zeit Rapid einen 2:0-Vorsprung gegen Hartberg aus der Hand gab, nur 2:2 spielte, war die restliche Zeit ein entspanntes Schaulaufen.

WAC - Admira 2:2 (1:2) Tore: Schmitz (7.), Koita (50.) bzw. Kalajdzic (16.), Zwierschitz (27.)

Gelb-Rot: Kalajdic (28.). WAC: Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; Nutz (46. Schmid), Leitgeb, Liendl, Wernitznig (91. Sprangler); Koita (85. Jovanovic), Friesenbichler. Admira: Leitner; Schösswendtner, Bauer, Malicsek (57. Maier); Toth; Zwierschitz, Vorsager, Spasic, Hjulmand; Schmidt (90. Bakis), Kalajdzic.