Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jubel bei Trainer Ilzer und Co. © APA/ERWIN SCHERIAU

Nach sechs Spielen sieglos war eines klar, der WAC will endlich wieder einen vollen Erfolg feiern. Gleich zu Beginn ging es in Hartberg rund. Gollner verschuldete einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum. Schubert bekam einen Freistoß zugesprochen, aber es blieb bei einem Versuch. Die Kärntner machten ordentlich Druck und so sah Koita für zu hartes Einsteigen die gelbe Karte, kurz darauf gefolgt von Friesenbichler, der ebenfalls die gelbe kassierte.

Nichtsdestotrotz blieb der WAC weiter dran. Ritzmaier versuchte es mit einem Kracher aus der Distanz, doch der Hartberger Goalie parierte. Wernitznig mit der wohl größten Chance aus der Strafraummitte nach nicht einmal 20 Minuten - der Kärntner scheiterte am gegnerischen Tormann. Gefährlich wurde es nach einer Ecke der Steirer - der Ball ging letztlich klar über Tor. Liendl zeigte sich heute mit seinen Flanken wieder was er drauf hat und vor allem Friesenbichler in der Offensive eine starke Performance.

Infos Fußball-Bundesliga - 21. Runde:

TSV Hartberg - WAC Endstand 1:1 (0:1). Hartberg, Profertil Arena, SR Jäger.

Tore:

0:1 (36.) Wernitznig

1:1 (66.) Rep

Hartberg: Swete - Blauensteiner (60. Sanogo), Huber, Siegl, Rasswalder - Cancola - Flecker, Kainz, Tschernegg (46. Ch. Kröpfl), Rep - F. Schubert (78. Tadic)

WAC: Kofler - Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz - Wernitznig, M. Leitgeb, Ritzmaier - Liendl - Koita (62. Sprangler), Friesenbichler (84. Jovanovic)

Gelb-Rote Karte: Ritzmaier (56./Foul)

Gelbe Karten: Kainz, Cancola, Sanogo, Huber bzw. Koita, Friesenbichler, Schmitz

Die Besten: Rep, Swete, Kainz bzw. Wernitznig, M. Leitgeb, Liendl

Traumtor von Wernitznig

Doch Hartberg ließ keineswegs locker. Nach knapp 30 Minuten hätte eine Unachtsamkeit beinahe die Führung für die Steirer bedeutet. Das 1:0 gelang allerdings den Gästen mit einem Traumtor aus der Distanz von Wernitznig (36.). Und weiter ging es mit einer Riesenchance für den WAC durch Liendl und Friesenbichler, viel fehlte da nicht. Pausenstand: 1:0 für den WAC.

Die Kärntner kamen frisch gestärkt aus den Kabinen und es ging gleich mit einer guten Torchance durch Leitgeb weiter. Auch Liendl setzte sich einmal mehr wieder in Szene. Und plötzlich sieht Ritzmaier nach gelb in der 53. drei Minuten später sogar die gelb-rote Karte für überhartes Einsteigen. Der WAC nur mehr zu zehnt.

Der Puls ist schon noch leicht erhöht. Ich glaube, dass wir eine überragende Leistung meiner Mannschaft gesehen haben. Wir haben in 55 Minuten 25 Mal aufs Tor geschossen, enorm dominant gespielt, den Ball laufen lassen. Es war alles dabei, was man sich als Trainer wünscht. So unter Druck gesetzt, hat Hartberg noch nicht annähernd eine Mannschaft. Wenn man so viele Chancen hat, muss man zur Pause schon 3:0 oder 4:0 führen, das müssen wir uns ankreiden lassen. Christian Ilzer (WAC-Coach)

Erster Wechsel beim WAC nach mehr als 60 Minuten: Sprangler kam für Koita. Einen Stangenschuss durch Rep hätte beinahe den Ausgleich bedeutet. Keine Minute später gelang den Hartbergern dann der Ausgleich. Rep traf aus der Strafraummitte nach einem Fauxpas von Kofler. Die Steirer kamen richtig in Spiellaune. Jovanovic ersetzte knapp vor Schluss noch Friesenbichler. Der WAC probierte es nach vorne, aber der letzte Abschluss blieb aus. Ein völlig unnötiger Rempler gegen Goalie Kofler blieb ungeahndet.

Aus und vorbei: Hartberg gegen WAC endete mit einem 1:1-Remis. Es heißt weiter Zittern um die Meisterrunde.