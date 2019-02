Am Samstag startet der WAC in die Saison. Ein neues Trainerbüro und ein neuer Kraftraum wurden in einem Containerzubau realisiert. Auch die Spielerkabine wurde adaptiert.

Co-Trainer Dominik Deutschl bei der Gegneranalyse im neuen Containerzubau © Schmerlaib

Am Samstag startet der Wolfsberger WAC wieder in die Saison und trifft in der Lavanttal-Arena auf Altach. Während Fans dem ersten Spiel schon entgegenfiebern, wurde im Hintergrund fleißig gewerkelt. Die Lavanttal-Arena wurde nämlich um einen Containerzubau neben der Haupttribüne erweitert. In diesem befinden sich Aktivierungs- und Trainingsräume für die Spieler sowie ein Trainer-Besprechungsraum mit einem 75-Zoll-Fernseher für die Videoanalyse.

