WAC testet Bullen"Geschwächt" nach Leipzig

Gestern hieß es ab nach Leipzig: Hannes Jochum, Adi Preschern und Christian Ilzer (v. l. n. r.). Schmitz und Liendl in der Arena (re.) © WAC/Facebook

Um 11 Uhr hob der Flieger gestern mit der WAC-Mannschaft von Graz in Richtung Leipzig ab. Dort kommt es heute nämlich auf dem Trainingsgelände der RB-Arena zum Testspiel-Kracher zwischen den Wölfen und dem aktuellen Tabellen-Vierten der deutschen Fußball-Bundesliga. „Es war alles perfekt organisiert. Wir sind gut in Leipzig angekommen, haben zu Mittag gegessen, uns am Nachmittag zur Einstimmung auf unser heutiges Spiel noch die Roten Bullen gegen Galatasaray angesehen und danach lag unser Fokus auf dem Test. Heute werden wir uns zeitig aktivieren und dann dürfen wir uns auf ein Spiel gegen ein absolutes Spitzenteam freuen“, erzählt WAC-Coach Christian Ilzer, der betont, dass die Mannschaft definitiv nicht viel Zeit hatte, sich vorzubereiten, da die Priorität auf dem Formaufbau liegt. „Trotzdem ist es natürlich etwas Spezielles.“

