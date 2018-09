Facebook

Der WAC jubelte über den 1:0-Sieg in Altach © (c) APA/DIETMAR STIPLOVSEK (DIETMAR STIPLOVSEK)

Fazit Halbzeit eins

Defensiv ließen die Wolfsberger praktisch keine Tormöglichkeit zu. Mit einer Ausnahme: Nach 36 Minuten kombinierten sich die Hausherren durchs Zentrum. Nach Pass von Lienhart kam Gubari zum Abschluss. Alexander Kofler reagierte aber sehr gut und verhinderte so ein Gegentor.

Da stand es bereits 1:0 für den WAC. Weil die Wölfe gnadenlos effizient agierten: erster Torschuss, erstes Tor. Luckeneder konnte eine Hereingabe von Sasa Jovanovic nur kurz abwehren - genau vor die Beine von Michael Liendl. Der hatte 20 Meter vom Tor entfernt viel Platz - praktisch ein Freistoß ohne Mauer. Liendl zirkelte den Ball wunderbar ins linke Kreuzeck (26.).

Fazit Halbzeit zwei

Der WAC ließ in der Abwehr weiterhin nichts anbrennen, brachte den Sieg trocken über die Distanz. Weil man die Altacher im Spielaufbau geschickt und intensiv störte. Die zwei bemerkenswertesten Szenen in Abschnitt zwei: Mario Leitgeb – der Andres Iniesta des WAC - passierte in Minute 75 der erste und einzige Fehlpass. Und Christopher Wernitznig, dem nach seiner Sprunggelenksverletzung eine Pause von vier bis sechs Wochen prognostiziert wurde, feierte nach achten Tagen ein Blitzcomeback. Und in der Nachspielzeit im Konter noch das 2:0 am Fuß hatte, aber in einer Eins-gegen-Eins-Situation an Kobras scheiterte.

Altach - WAC 0:1 (0:1) Tor: Liendl (26.). Altach: Kobras; Lienhart, Zech, Luckeneder, Schreiner; Fischer, Zwischenbrugger, Mahop (67. Gebauer), Dobras; Grbic (78. Aigner), Gubari (67. Mwila). WAC: Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; Sprangler (90. Rnic), Leitgeb, Liendl, Ritzmaier; Jovanovic (63. Gschweidl), Schmerböck (72. Wernitznig).

