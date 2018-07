Facebook

WAC-Spieler Michael Sollbauer mit dem neuen Trikot © GEPA pictures

Der WAC wird zurzeit für seine neuen Dressen im weltweiten Netz etwas durch den Kako gezogen. Viele Plattformen in Deutschland wie "DERWESTEN" nahmen sich diesem Thema an. Ausgelöst wurde die ganze Sache nach einem Tweet von Sky-Austria-Reporter David Eder auf Twitter. "So sieht übrigens die neue Wäsch' des Wolfsberger AC aus.

Der WAC nahm die Sache sehr locker, reagierte selbst mit einem recht lockeren Tweet. "Michael Liendl und Lukas Schmitz haben übrigens noch Platz auf der Haut."

Nicht ganz nachvollziehen kann diese Aufregung WAC-Kapitän Michael Sollbauer. "In den vergangenen Jahren hat unser Dress nicht viel anders ausgesehen. Ich sehe es eher positiv, dass viele Sponsoren und Firmen bei uns dabei sind. Wir sehen die ganze Sache aber eher mit Humor."