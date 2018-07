Elmar Sprink (46), der mit einem Spenderherz in Klagenfurt in elf Stunden finishte, besuchte WAC-Neuzugang Lukas Schmitz beim Training.

Lukas Schmitz (l.) mit Kumpel und Ironman-Finisher Elmar Sprink © kk

Etwas mehr als eine Woche ist es nun her, als Elmar Sprink – der Mann mit dem Spenderherz – beim Ironman Austria in Klagenfurt nach exakt elf Stunden die Ziellinie überquerte. „Ich hätte noch schneller sein können, oder wie sagt man im Fußball so schön, das Spiel war schon entschieden, aber zur Sicherheit hätte ich gerne noch ein Tor mehr geschossen. Es war ein schöner Tag und ich hatte danach keinen Muskelkater. Und ich hab’ quasi 75 Prozent der Teilnehmer hinter mir gelassen. Und das Wichtigste? Ich hab’ weiter Lust“, schwärmt der 46-Jährige von dem unvergesslichen Erlebnis.

