Christian Ilzer © GEPA

Christian Ilzer ist zurück beim WAC. Was hat Sie schlussendlich überzeugt?

CHRISTIAN ILZER: Für mich ist es wichtig, dass ich einen Verein sehr gut kenne. Ich war eineinhalb Jahre Co-Trainer beim WAC und kann sagen, dass es zu meiner zweiten Heimat geworden ist. Ich glaube zu wissen, wo man ansetzen kann, weiß die Möglichkeiten des Klubs gut einzuschätzen. Das Vertraute und zusätzlich der Präsident, der Aufbruchstimmung gezeigt hat, haben mich in Summe überzeugt und ich bin mir sicher, dass es der richtige Schritt ist.

Es ist zugleich Ihre Premiere als Cheftrainer in der Bundesliga.

Ich war ja in jeder Liga Trainer, vom Nachwuchs bis zur Nationalmannschaft und von der allerletzten Klasse bis jetzt ganz rauf zum Cheftrainer. Und wenn man diese letzte Stufe im österreichischen Fußball erreicht hat, dann freut man sich enorm auf diese neue Aufgabe.

Sie haben „nur“ einen Ein-Jahres-Vertrag unterzeichnet, warum?

Ich bin noch ein relativ junger Trainer und brauche deshalb keine ewig langen Verträge, um Sicherheit zu bekommen. Es passt für beide Seiten. Ich bin mir sicher, wenn ich sehr gute Arbeit leiste, werden wir uns sehr früh über eine weitere Zusammenarbeit unterhalten. Ich will mich beweisen und zeigen, dass ich etwas bewegen kann.

Es tut sich viel in der Kaderplanung. Erst kürzlich sind drei Hartberger verpflichtet worden, worüber ihr Ex-Klub nicht erfreut ist?

So ist das Fußballgeschäft. Wir haben in Hartberg ein hungriges Team aufgestellt und wenn sie sich beweisen, ist klar, dass sie nach oben schauen. Stefan Gölles, Manfred Gollner und Sven Sprangler haben sich enorm entwickelt und darüber freu’ ich mich und natürlich auch, dass es alle meine Jungs in die Bundesliga geschafft haben.

Gibt’s noch Wunschkandidaten?

Ein paar Neue gibt’s schon, Verlängerungen auch und bei ein paar Spielern sind wir kurz vor dem Abschluss. Um ein paar müssen wir noch kämpfen bzw. sie überzeugen. Es wird noch einiges passieren. Wir starten einen Neuanfang, haben klare Vorstellungen und wollen mit Elan in die neue Saison gehen.

Wann soll der Kader stehen?

Je früher, desto besser, aber es gibt Spieler, bei denen es nicht so einfach ist und da braucht man Geduld. Ich denke, zum Trainingsstart am 18. Juni sollte der Kader zu 90 Prozent stehen.

Auf welchen Positionen sehen Sie am meisten Bedarf?

Ich würde es so bezeichnen, dass ich als Trainer eine Idee habe und mir so die Spieler dazu suche. Es gibt noch welche aus der jetzigen WAC-Mannschaft, die ich nächste Saison sehen will, da sind Kleinigkeiten zu klären und dann gibt es noch Positionen, die offen sind und da sind wir am Verhandeln.

Wie wichtig ist die Kombi aus Routiniers und jungen Spielern?

In erster Linie ist es wichtig, dass es im Team eine Hierarchie gibt und unterschiedliche Qualitäten. Es darf nie einseitig werden, man braucht Variationsmöglichkeiten. Die Zusammenstellung des Teams ist der wichtigste Baustein. Wir machen uns viele Gedanken, welche Typen zusammenpassen und man braucht Führungsspieler mit Erfahrung, ebenso wie junge Kicker. Ich bin keiner, der einem Jungen einen Freibrief gibt, aber ich liebe es, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil sie für Dynamik sorgen. Ich fordere extrem viel, stelle ihnen einen eigenen Trainer ab, der sich um alles kümmert.

Mein Ziel ist es, ihnen absolute Professionalität beizubringen. Talent allein ist gar nichts. Es ist eine gute Basis, doch dann heißt es, Ehrgeiz zu zeigen und hart an sich zu arbeiten. Dann bekommt der junge Spieler bei mir einen Platz. Ich bin sicher keiner, der junge Spieler einfach nur so hypt.

Wie lautet Ihre Philosophie?

Auf keinen Fall ein Spiel mit irgendeiner Grundordnung. Es gibt Prinzipien, wie wir mit oder gegen den Ball spielen wollen. In welcher Formation oder in welchem System, kommt darauf an, wer mit wem zusammenpasst. Ich bevorzuge ein aktives Spiel, das geradlinig in Richtung gegnerisches Tor geht und von Teamgeist geprägt ist.

Ihre Stärken sind welche?

Fußballtrainer zu sein, ist meine Passion und dass versuche ich, auf die Mannschaft zu übertragen. Ich habe jede Sparte meines Berufs – vom Konditrainer, Videoanalyst bis hin zum Co-Trainer ausgeübt – und ich bin jemand, der ganzheitlich denkt. Man sagt mir nach, dass ich ein guter Stratege bin. Das Wichtigste ist, die Fähigkeit zu besitzen, Beziehungen zu Spielern zu knüpfen, so ein Gefüge entstehen zu lassen, ein Ziel zu haben und vor allem sich nie auszuruhen oder nachzulassen.

Ihr Dienstantritt war am 1. Juni. Was steht bis zum Trainingsstart alles auf dem Programm?

Jetzt geht es nur darum, den Kader zusammenzustellen. Wir arbeiten derzeit intensiv daran.

Und das Trainerteam steht ja.

Mit Hannes Jochum, Uwe Hölzl und Dominik Deutschl hab’ ich drei Assistenten. Dominik ist für Gegner und Analysen zuständig. Ein Tüftler, mit 22 talentiert. Uwe hat mich langjährig begleitet. Er kümmert sich um die Offensive, Hannes, der Mister WAC, um die Defensive und weiterhin im Team ist Adi Preschern als Tormanntrainer. Es ist ein vertrauter Trainerstab.

Was strebt der WAC an?

Alles Schritt für Schritt zu machen. Es gibt das neue Liga-Format, mit Punktehalbierung, Oberem, Unterem Play-off, was viel Spannung verspricht. Nach der durchwachsenen Saison will man einen WAC mit neuem Geist aufstellen.

Wir müssen schnell Fuß fassen, einen geilen Spielstil entwickeln und nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Zum privaten Teil. Begleitet Sie Ihre Familie mit nach Wolfsberg?

Ja, mich freut es, dass sie das erste Mal nach Wolfsberg mitkommen. Meine Jungs haben schon Freundschaften geschlossen und werden in Wolfsberg kicken. Mir, wie auch dem Verein, ist es wichtig, dass der Coach vor Ort ist. Ich bin zwar Trainer der ersten Mannschaft, aber möchte mir auch unbedingt einen Überblick bei den Amateuren und den Jugendmannschaften verschaffen.

