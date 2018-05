Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nemanja Rnic bleibt dem WAC auch in der kommenden Saison treu © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem)

Positive Nachrichten gibt es vom Spielersektor. Der WAC vermeldete die Vertragsverlängerung von Nemanja Rnic. Damit bleibt der Kapitän zwei weitere Saisonen an Bord.

Der 33-jährige Serbe ist beim WAC seit Sommer 2013 unter Vertrag (nur kurz unterbrochen von einer zweimonatigen Pause im Jahr 2015) und in der laufenden Saison jener Spieler mit den meisten Einsatzminuten (2868). "Ich fühle mich hier in Wolfsberg sehr wohl und bin froh, dass ich noch zwei weitere Jahre beim WAC spielen kann. Auch wenn die Saison nicht zufriedenstellend war und wir erst in der Schlussphase in die Spur gefunden haben, sind wir alle zuversichtlich, dass es nächste Saison wieder bergauf geht."