Alexander Grünwald © GEPA pictures

Nach achteinhalb Monaten haben Sie am 15. April gegen Rapid Wien endlich Ihr Comeback in der Bundesliga gefeiert. Sie haben aufgrund Ihrer Verletzung (Knorpelschaden im Knie) sozusagen so gut wie die gesamte Saison verpasst.

ALEXANDER GRÜNWALD: Ja, genau. Es war eine sehr, sehr harte Zeit, wenn man so lange weg ist. Man fühlt sich quasi wie ein Einzelsportler. Aber es hilft auch kein Jammern, sondern ich hab’ versucht, den Blick nach vorne zu richten und das Beste daraus zu machen.

Wie wichtig war es für Sie persönlich, zum Saisonendspurt noch fit zu werden?

Es war geplant, dass ich viel früher einsteige, aber nach fünf Monaten war es noch nicht möglich. Jetzt bin ich echt froh, dass es mir vor ein paar Wochen geglückt ist. Ich komm’ immer besser in Form und fühl’ mich schon ganz gut.

Im dritten Spiel nach Ihrer Rückkehr gelang Ihnen gegen Mattersburg ihr erster Saisontreffer. Wie hat sich der Torjubel angefühlt, trotz der Niederlage?

In dem Augenblick war es super, weil es das schönste Gefühl ist, das man haben kann. Nur aufgrund der Niederlage hab’ ich mich nicht so darüber freuen können, mit einem Sieg hätte das Tor einen höheren Stellenwert gehabt. Für mein Selbstvertrauen war es enorm wichtig.

Kurz zurück zur Vergangenheit. Sie haben sich vergangenen August einen Knorpelschaden im Knie zugezogen. Und das im dritten Saisonmatch und noch dazu im Derby gegen Rapid.

Das Niederschmetternde war, dass es zuerst hieß, dass alles in Ordnung ist, dann ist das Knie komplett angeschwollen und bei der zweiten Untersuchung hat sich herausgestellt, dass es so eine schwere Verletzung ist.

Verlief die Reha problemlos?

Ja, im Großen und Ganzen schon, auch wenn es eine schwierige Reha war. Ich wollte oft viel mehr, als ich schlussendlich konnte, und bei so einer Verletzung muss man vorsichtig sein und darf nichts überstürzen.

Aber wenn ich jetzt aufstehe, wieder mit der Mannschaft trainieren darf, Fußball spielen kann, weiß ich, wofür ich mich so lange gequält habe.

Inwiefern geht so eine lange Zwangspause auf die Psyche?

Sehr, weil man in gewissen Phasen immer wieder Schmerzen verspürt. Es gibt Auf und Ab, stets neue Rückschläge. Auch in der Reha gibt’s Momente, in denen man deprimiert ist, aber ich hab mir ein Ziel vorgenommen, auf das ich hingearbeitet habe. Eines war sicher das neue Stadion und so hat man eben kleine Teilerfolge, Dinge die man anstrebt und genau das pusht einen.

Mit Verletzungen kennen Sie sich leider aus. Es war Ihre vierte große OP. Geht man mit der Zeit mit solchen Rückschlägen anders um?

Es war zum Glück gut aufgeteilt, zwei links, zwei rechts (schmunzelt). Mittlerweile kann ich mit schwerwiegenderen Verletzung gut umgehen und so hart diese Zeiten auch sind, weiß ich, dass ich stark zurückkommen kann und vor allem auch wieder schnell auf meinem Leistungsniveau bin.

Die heurige Bundesligasaison verlief für die Austria alles andere als nach Wunsch. Wie deprimierend ist es für einen, wenn man selber nichts dagegen tun kann?

Man will in solchen schlechten Phasen am liebsten eingreifen, nur man kann einfach nicht und so bleibt einem nichts anderes übrig, als zuzuschauen.

Ihr Vertrag bei den Violetten läuft bis 2021. Sie müssen sich ja schon wie zu Hause fühlen.

Ich fühl’ mich schon noch als Kärntner, meine Familie, von A bis Z, ist in Kärnten und so hab’ ich viel Bezug hierher, aber Wien ist sicherlich zu meinem Zuhause geworden.

Heute wartet der WAC auf die Austria. Ihre Erwartungen?

Es wird garantiert ein kampfbetontes Spiel werden und wenn wir dagegenhalten können, dann stehen die Chancen sicherlich nicht schlecht für uns.

