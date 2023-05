Hartbergs Erleichterung war nach dem Klassenerhalt zu groß

Hartberg kann vor 3476 Zuschauern gegen den WAC nicht annähernd zeigen, was in der Mannschaft steckt und verliert verdient 0:2. Der Druck, der in der Vorwoche nach dem geschafften Klassenerhalt abgefallen ist, war wohl zu groß.