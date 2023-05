Denkt man an den Kader der Hartberger, es fallen einem schnell die klingenden Namen ein. Donis Avdijaj. Natürlich. Dario Tadic. Klar. Jürgen Heil. Logischerweise. Ein Spieler, der in der öffentlichen Wahrnehmung aber viel zu oft unter dem Radar fliegt, ist Manuel Pfeifer. Zum einen hat der Linksverteidiger seit der Übernahme von Markus Schopp mehr Spielminuten gesammelt als die zuvor genannten Kollegen. Zum anderen zeigte er dabei beständig seine Leistungen – was nicht unbemerkt blieb.