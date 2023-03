"Sportlich ist jetzt alles erledigt", sagt Geschäftsführer Erich Korherr bereits vor dem 2:1 gegen den WAC. Ruhige Zeiten also für den starken Mann bei Hartberg? Mitnichten. "Wir geben jetzt Gas", sagt Korherr. In der Stadionfrage wäre schon ausreichend Zeit "verplempert worden", Korherr will Nägel mit Köpfen machen und ist zuversichtlich, dass sich in den nächsten "drei Wochen" etwas tut.