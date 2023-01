Die Vorbereitung der Hartberger wird aktuell durch einige Krankheitsfälle gestört. So stehen gleich drei von fünf Torhütern nicht zur Verfügung. Rene Swete und Florian Faist etwa haben die erste Woche der Vorbereitung verpasst und stehen noch immer nicht im Training. Maximillian Pußwald hat den Trainingsauftakt mitgemacht, ist mittlerweile aber auch erkrankt.

Wie auch Patrick Farkas und Jakob Knollmüller, die deswegen im ersten Testspiel gegen Zalaegerszeg nicht gespielt hat. Oder Mario Kröpfl, der die Reise zum Test mitgemacht hat, am Weg nach Ungarn mitgemacht hat und zurück bereits mit Geschäftsführer Erich Korherr gereist ist - um nicht noch mehr Krankheitsfälle in die Mannschaft zu bringen. "Egal ist es mir auch nicht. Aber im Sinne des Großen und Ganzen war es so vernünftiger", sagt Korherr, der gegen Zalaegerszeg einen spielerischen Fortschritt im Vergleich zum Herbst gesehen hat. "Viele hohe Bälle wurden nicht gespielt", sagt er.