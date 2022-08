Ob Mittelstürmer Jürgen Lemmerer von Hartberg nach Lafnitz verliehen wird, entscheidet sich in den nächsten Stunden bzw. Tagen. „Es ist die Entscheidung des Spielers“, sagt Hartberg-Sportchef Erich Korherr. Der TSV strebt eine Leihe an – einfach, weil Lemmerer dadurch mehr Spielzeit auf höherem Niveau bekommen würde. „In Hartberg bist du immer unter Druck. Da tust du dir schwer, einen 19-Jährigen einfach so einzusetzen“, sagt Korherr.