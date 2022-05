Wenn in Hartberg gefeiert wird, dann ist Jürgen Heil nicht weit. So war es im ersten Jahr nach dem Klassenerhalt am letzten Spieltag, so war es nach der Fixierung des Europacups und so war es auch nach dem 1:1 gegen Ried, das den Ligaverbleib perfekt machte. "Ein leichtes Wochenende wird das sicher nicht, ich kann auch nicht sagen, wie lange es dauern wird. Versprechen kann ich nur eines: Ich gehe als Letzter nach Hause", scherzte Heil, während er Trikots unterschrieb, Selfies knipste und Umarmungen austeilte.