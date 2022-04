Vieles ist in den vergangenen Wochen in Hartberg verloren gegangen. Spiele, Stimmung, Leichtigkeit und schlussendlich auch das Gefühl des Siegens. Letzteres kam mit dem 3:1-Erfolg am Wochenende gegen die Admira zurück in die Oststeiermark. Der ausschlaggebende Grund dafür ist laut Patrick Farkas in den Tagen vor dem Match zu finden. „Ich habe es als richtigen Zeitpunkt empfunden, vor der Partie einmal aus mir rauszugehen, um die wichtigen Dinge anzusprechen. Vielleicht hätte ich es schon früher machen sollen“, erklärte Farkas, der den genauen Inhalt der Ansprache zwar nicht veröffentlichen möchte, aber verrät, dass „wir als Team Sachen besprochen haben, die wir voneinander noch nicht gewusst haben, das war wirklich intensiv. Jedem ist bewusst geworden, dass wir uns nur gemeinsam aus diesem Strudel ziehen können. Es entstand ein neues Wir-Gefühl.“